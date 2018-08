Kanal spet gosti skoke z mostu

Kanal, 12. avgusta - V Kanalu ob Soči bodo popoldne spet na vrsti tradicionalni skoki z mostu, ki vsako leto privabijo številne obiskovalce. Okoli tega odmevnega športnega dogodka so v lokalnem turističnem društvu razvili vrsto spremljevalnih dogodkov, od rekreativnega teka do tržnice domačih izdelkov in ustvarjalnih delavnic. Obeta se tudi zabava z glasbo.