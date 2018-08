Južnokorejska podjetja kršila sankcije proti Severni Koreji

Seul, 10. avgusta - Tri južnokorejska podjetja so kršila sankcije Združenih narodov, ko so lani uvažala premog in železo iz Severne Koreje, so danes sporočili iz carinske uprave v južnokorejskem Seulu. Več kot 35.000 ton uvoženega premoga je bilo lažno označenega, kot da prihaja iz Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.