Tedenski pregled - svet od 10. do 16. 8.

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana, 17. avgusta - Teden je zaznamovalo zrušenje avtocestnega viadukta v italijanski Genovi, pri čemer je umrlo 38 ljudi. ZDA so podvojile carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije, zaradi česar so se ohladili odnosi med državama in padla turška lira. V Romuniji je policija z nasiljem odgovorila na protivladne proteste. Umrla je kraljica soula Aretha Franklin.