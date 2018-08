Na Ptuju letos beležijo vsaj desetino boljši turistični obisk

Ptuj, 12. avgusta - Na Ptuju so v letošnjem pomladno-poletnem obdobju zelo zadovoljni z turističnim obiskom. Kot je za STA povedala v.d. direktorice Zavoda za turizem Ptuj Monika Klinc, so v prvem polletju zabeležili več kot desetodstotno rast števila nočitev. Take rezultate beležijo po zaslugi številnih dogodkov v mestu, saj goste ne zanima več le klasična ponudba.