Nasvidenje fantje, v Portorož prihajajo dekleta

Portorož, 10. avgusta - Portorož je že vrsto let teniška prestolnica Slovenije. Šest let, od 2005 do 2010, je gostil ženski turnir serije WTA, nato je dve leti sameval in letos gostil šesto izvedbo moškega challengerja Zavarovalnica Sava. Očitno je šest let ravno pravo obdobje za zaključek neke ere in začetek nove.