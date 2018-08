Pence napoveduje ustanovitev vesoljske veje oboroženih sil ZDA do leta 2020

Washington, 9. avgusta - Podpredsednik ZDA Mike Pence je danes v Pentagonu napovedal ustanovitev nove, šeste veje oboroženih sil do leta 2020. To bodo vesoljske sile. Ameriški predsednik Donald Trump meni, da jih ZDA potrebujejo zaradi vse večje grožnje Rusije in Kitajske in za ohranitev prevlade ZDA. Ustanovitev vesoljskih sil mora odobriti še kongres.