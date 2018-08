Samsung predstavil Galaxy Note 9 in uro Galaxy Watch

New York, 9. avgusta - Južnokorejski Samsung Electronics je danes v New Yorku predstavil novi pametni telefon v seriji Note, Galaxy Note 9. Ta se med drugim ponaša z "najbolj inteligentno kamero podjetja doslej". Od današnjega dne je telefon že mogoče prednaročiti tudi v Sloveniji. Samsung pa je danes predstavil tudi pametno uro Galaxy Watch, so sporočili iz podjetja.