Belgijec Dendoncker v Wolverhampton

London, 9. avgusta - Wolverhampton, novinec v elitni angleški nogometni ligi, je svoje vrste pripeljal še šesto okrepitev. To je Belgijec Leander Dendoncker, ki je bil na svetovnem prvenstvu član bronaste ekipe, do zdaj pa je nosil dres Anderlechta. Ta ga je Angležem posodil do konca sezone, nato pa ga bodo lahko odkupili.