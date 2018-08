S prenosom gradbenega dovoljenja na 2TDK korak bližje drugemu tiru

Ljubljana, 9. avgusta - Direkcija za infrastrukturo je gradbeno dovoljenje za drugi tir med Divačo in Koprom že prenesla na podjetje 2TDK. Teče tudi primopredaja ostale dokumentacije, so za STA dejali na ministrstvu za infrastrukturo. Za to bo potreben čas, saj bo nekatera gradiva kot skupščina obravnavala vlada. Dela na terenu tako verjetno še ne bodo stekla ta mesec.