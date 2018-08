Pred pol stoletja so Led Zeppelin prvič zaigrali skupaj

London, 12. avgusta - Na današnji dan mineva natanko 50 let, odkar so se na prvi skupni vaji zbrali glasbeniki, ki so ustanovili danes legendarno zasedbo Led Zeppelin, piše na strani skupine. V kletni sobi na londonski ulici Gerrard so tedaj takojšnjo kemijo začutili kitarist Jimmy Page, pevec Robert Plant, basist in klaviaturist John Paul Jones ter bobnar John Bonham.