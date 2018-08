Grčija razbila mrežo preprodajalcev ponarejenih potnih listov

Atene, 9. avgusta - Grška policija je danes sporočila, da je razbila kriminalno združenje, ki je prodajalo ponarejene potne liste in druge potovalne dokumente migrantom. Delovali so v Atenah v četrti Agios Panteleimonas, ki je znana po trgovini z ljudmi in kjer domujejo številni migranti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.