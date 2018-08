Tudi na ministrstvu za kulturo obsojajo napad na ekipo Televizije Slovenija

Ljubljana, 9. avgusta - Na ministrstvu za kulturo se pridružujejo Društvu novinarjev Slovenije, Sindikatu novinarjev Slovenije in kolektivu RTVS pri ostri obsodbi napada na ekipo Televizije Slovenija, ki se je zgodil v sredo v Novi Gorici. Kot so zapisali, s zaskrbljenostjo opazujejo, kako so slovenski novinarji vedno pogosteje tarča različnih napadov.