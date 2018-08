Vse več trgovcev se odreka jajcem iz baterijske reje

Ljubljana, 9. avgusta - Društvo za zaščito živali Ljubljana in zavod Danes je nov dan, ki vodita kampanjo Imaš jajca za odpravo jajc iz baterijske reje s polic največjih trgovcev v Sloveniji, z zadovoljstvom ugotavljata, da se vse več trgovcev zavezuje k temu ukrepu. Nazadnje sta to obljubo podali trgovski verigi E.Leclerc in Eurospin, so sporočili.