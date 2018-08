Od popoldneva onemogočen dostop z vzhodne na južno ljubljansko obvoznico

Ljubljana, 11. avgusta - Zaradi zaključevanja del na vzhodni ljubljanski obvoznici bo danes od 14. ure do srede do 22. ure za ves promet zaprt krak, ki od predora Golovec vodi na južno obvoznico. V tem obdobju bo promet od galerije Strmec preko predora Golovec urejen le po enem pasu, so sporočili z Darsa.