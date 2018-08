V Slovenj Gradcu dosegli dogovor za monitoring ob škropljenju hmelja

Slovenj Gradec, 9. avgusta - Potem ko je v civilno iniciativo povezan del občanov Mestne občine Slovenj Gradec v skrbi za zdravje in okolje lani začel problematizirati širjenje hmeljišč v bližino naselij, so strani ob podpori občine danes dosegle dogovor o monitoringu zraka ob škropljenju hmelja in tudi o vzorčenju tal in pridelkov. Ugotovitve bodo predvidoma znane v jeseni.