Upravljavci želijo pestrost Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ohraniti tudi v naprej

Ljubljana, 9. avgusta - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib postajajo vse bolj priljubljena lokacija za sprostitev in razne aktivnosti prebivalcev na prostem. Nova ekipa, ki bo v prihodnjih letih s parkom upravljala in ozaveščala o pomenu tega območja, pa si želi, da bi biotsko raznolikost ohranili in zapustili tudi naslednjim generacijam.