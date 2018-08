V Kranju največji sistem izposoje električnih koles v Sloveniji

Kranj, 9. avgusta - Kranjski sistem izposoje koles Krskolesom je od danes bogatejši za pet novih postaj, sistem pa so elektrificirali in nadgradili z električnimi kolesi. S 16 elektrificiranimi postajami, 32 električnimi in 48 mestnimi kolesi je tako kranjski sistem postal največji sistem izposoje električnih koles v državi.