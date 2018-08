Soproga sirskega predsednika ima raka na dojkah

Damask, 9. avgusta - Soproga sirskega predsednika Asma al Asad ima raka na dojkah in je začela zdravljenje, je v sredo prek družbenih omrežij sporočil urad sirskega predsednika. Maligni tumor so pri Asadovi, ki bo v soboto dopolnila 43 let, odkrili zgodaj, so dodali, podrobnosti pa niso navedli.