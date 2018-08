Za mentorske sheme za socialna podjetja na voljo 3,2 milijona evrov

Ljubljana, 9. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori javnega razpisa mentorske sheme za socialna podjetja. Na razpisu, ki bo predvidoma objavljen v petek, bo na voljo 3,2 milijona evrov. Razdeljen bo na dva sklopa in bo pripomogel k vključevanju oseb v programe mentorstva in usposabljanju mentorjev.