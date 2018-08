Odhajajoča kolumbijska vlada priznala Palestino

Bogota, 9. avgusta - Kolumbija je priznala Palestino kot suvereno državo, in to le nekaj dni preden je položaj prevzel novi konservativni predsednik Ivan Duque, izhaja iz dokumenta kolumbijskega zunanjega ministrstva, ki so ga objavili v sredo. Novi zunanji minister Carlos Holmes, ki ga je imenoval Duque, je že sporočil, da bodo odločitev prejšnje vlade preučili.