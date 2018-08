Sindikat novinarjev najostreje obsoja napad na ekipo TVS v Novi Gorici

Ljubljana, 9. avgusta - Sindikat novinarjev Slovenije najostreje obsoja sredin napad na ekipo Televizije Slovenija v Novi Gorici. Kot so poudarili, se ne glede na motiv s tovrstnim zlonamernim nasilnim dejanjem "spodbuja sovražnost in napade na četrto, neodvisno vejo oblasti v družbi". Policisti so napadalca identificirali že v sredo, a ga doslej še niso izsledili.