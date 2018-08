V Šentjerneju začetek prireditev Jernejevo 2018

Šentjernej, 11. avgusta - V Šentjerneju se s postavitvijo Jernejevega mlaja pri farni cerkvi sv. Jerneja drevi začenjajo prireditve Jernejevega oz. tradicionalnega obeleževanja občinskega praznika. V okviru Jernejevega 2018 se bo na Šentjernejskem do 7. septembra zvrstilo skupaj več kot 40 društvenih in drugih prireditev. Vse skupaj običajno obišče do 10.000 obiskovalcev.