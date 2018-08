Zreški Unior širi program kolesarskega orodja

Zreče, 12. avgusta - Zreški Unior širi svoj program specializiranega kolesarskega orodja in ob tem še bolj tesno sodeluje z najboljšimi svetovnimi kolesarskimi ekipami. V sodelovanju z britansko ekipo Sky so tako letos predstavili končno različico namenskega stojala za servisiranje cestnih koles, ki ga ekipa uporablja in preizkuša že dve leti.