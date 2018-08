Primorske novice: Vrhunec sezone, kadri na psu (9. 8.)

Koper, 9. avgusta - Nerazumljivo je, kako lahko v turistični in gostinski panogi kronično primanjkuje delavcev. Vtis pa je bil, da smo novo kolektivno pogodbo za to panogo pričakali skorajda po čudežu. Več mesecev po tem, ko je stara prenehala veljati. Najbrž ne po naključju so jo podpisali na vrhuncu turistične sezone, v Primorskih novicah piše Nataša Čepar.