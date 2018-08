Izvajalec za gradnjo prostorov Šolskega centra Slovenj Gradec še ni izbran

Slovenj Gradec, 9. avgusta - Kljub temu da so temeljni kamen položili že 10. maja, se v Slovenj Gradcu še niso začela dela za izgradnjo novih prostorov srednješolskega centra. Razpis za izbiro izvajalca je bil ponovljen, zdaj so prijavitelji v fazi dopolnjevanja ponudb. Direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec Gabrijela Kotnik upa in si želi, da bodo dela stekla v jeseni.