Letošnje kongresne volitve z rekordnim številom kandidatk

New York, 9. avgusta - Center za ameriške ženske in politiko (Cawp) je sporočil, da je po torkovih strankarskih volitvah doslej za letošnje volitve v predstavniški dom zveznega kongresa nominacijo svoje stranke uspelo pridobiti 183 žensk. To je zgodovinski rekord, čeprav gre še vedno za manj od polovice vseh sedežev, ki so na voljo.