V Belorusiji aretirali številne novinarje

Minsk, 8. avgusta - Beloruske oblasti so v zadnjih dneh aretirale okoli deset novinarjev. Očitajo jim, da so vdrli v računalniški sistem državne tiskovne agencije Belta in na nezakonit način dostopali do novic agencije, za kar je v Belorusiji predvidena kazen do dveh let zapora, danes poročajo tuje tiskovne agencije.