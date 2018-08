Demokracija: Jaz, rasist 2.0 (9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Obramba pred obtožbami za rasizem je hoja med kapljami, sem pred skoraj natanko tremi leti zapisal v komentarju z istim naslovom v reviji Reporter. Bil je to čas, ko so trume ilegalnih migrantov teptale ozemeljsko suverenost Slovenije in schengenska pravila, v Demokraciji piše Jože Biščak.