Vlada s soglasjem k programu dela ZRS Koper do leta 2022

Ljubljana, 8. avgusta - Vlada je danes na dopisni seji dala soglasje k programu dela Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper za obdobje od 2018 do 2022. Program dela opredeljuje raziskovalno, strokovno in drugo dejavnost ZRS Koper na področju javne službe in tržne dejavnosti v naslednjih petih letih, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.