Med koroškimi jeklenimi mojstrovinami svetovnih umetnikov

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ravne na Koroškem, 14. avgusta - Prva opozori nase na severnem vstopu v mesto, naslednja v krožišču, še pet jih je v bližini. Kar 29 jeklenih skulptur forme vive, ki so jih v pol stoletja ustvarili umetniki z vsega sveta, je na Ravnah na Koroškem. Domačini so mnogim nadeli svoja imena, ob njih so že nastale jazz in gledališke predstave, med njimi se sprehajajo domačini in turisti.