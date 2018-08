V Novi Gorici napad na ekipo Televizije Slovenija

Nova Gorica, 8. avgusta - Na novogoriškem Trgu Evrope je voznik osebnega vozila večkrat peljal mimo novinarske ekipe Televizije Slovenija in nanjo kričal, nato se je proti članu ekipe tudi zapeljal in se zaletel v stojalo s kamero. Razen opreme ni bil nihče poškodovan, voznik pa je preko Solkana pobegnil v Italijo, izsledili ga še niso, so pojasnili na PU Nova Gorica.