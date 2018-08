Perutnina Ptuj ob polletju s sedemodstotno rastjo prodaje

Ptuj, 8. avgusta - Perutnina Ptuj je v prvem polletju na ravni skupine prodala za dobre tri odstotke več mesa in izdelkov ter ustvarila skoraj 132 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. To je skoraj sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so za STA povedali v družbi in dodali, da v skladu z zastavljeno strategijo krepijo internacionalizacijo poslovanja.