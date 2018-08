Pekov kompleks v Tržiču bo kupila mariborska družba Reliant

Tržič, 8. avgusta - Za poslovni in proizvodni kompleks Peka v Tržiču je na današnji dražbi največ, in sicer 1,37 milijona evrov ponudila mariborska družba Reliant, ki se ukvarja z investicijami in nepremičninami. Stečajna upraviteljica Peka je s prodajo zadovoljna, manj zadovoljni pa so v Tržiču, saj so se za nakup potegovali tudi tamkajšnji obrtniki in podjetniki.