Evropa še v primežu vročine, ponekod divjale nevihte

Pariz/Dunaj/London, 8. avgusta - Stara celina je večinoma tudi danes v primežu vročine, ponekod pa so nevšečnosti prebivalstvu prinesle še nevihte. Vročina s temperaturami nad 30 stopinj vztraja tako pri naših severnih kot južnih sosedih. Franciji so konec vročine minulo noč prinesle nevihte, ki pa so povzročile težave v prometu in pri oskrbi z elektriko.