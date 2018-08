Nemčija s Španijo dosegla dogovor o vračanju migrantov

Berlin, 8. avgusta - Berlin in Madrid sta v ponedeljek dosegla dvostranski dogovor o vračanju migrantov v Španijo, ki so bili pred prihodom v Nemčijo že registrirani v Španiji. Dogovor bo začel veljati v soboto, Nemčiji pa za vračanje migrantov ni bilo treba dati vzajemnih zavez, so danes sporočili iz nemškega notranjega ministrstva.