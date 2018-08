Mandatarski kandidat Šarec na glasovanje brez podpore SNS, v NSi še brez odločitve

Ljubljana, 8. avgusta - Predsednik LMŠ Marjan Šarec na tajnem glasovanju za mandatarja, ki bo v DZ najverjetneje prihodnji petek, ne more računati na podporo poslancev SNS, v NSi pa odločitve o podpori Šarcu "še niso pretresli", so za STA pojasnili v strankah. Kandidaturo Šarca za predsednika vlade so danes sicer vložili poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS s 43 podpisi.