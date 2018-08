Ptuj prihodnji teden znova v znamenju starorimskih časov

Ptuj, 8. avgusta - Ptuj se bo od 16. do 19. avgusta že enajstič doslej spremenil v rimski Poetovio, ko bodo ulice in trge v sklopu zdaj že tradicionalnih Rimskih iger znova zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani. Več kot 800 udeležencev iz sedmih držav bo v štirih dneh predstavljalo življenje in običaje v starem Rimu.