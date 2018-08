Večina dosedanjih premierjev je funkcijo prevzela kmalu po 40. letu

Ljubljana, 8. avgusta - Od osamosvojitve se je zamenjalo osem premierjev, ki so vodili 12 različnih vlad. Ob prevzemu funkcije je bil najstarejši Andrej Bajuk, kar trije pa so jo prevzeli pri 41 letih. Marjan Šarec bo v primeru izvolitve pred decembrom s 40 leti najmlajši premier doslej. STA objavlja seznam dosedanjih predsednikov vlad, trajanje mandatov in sestavo vlad.