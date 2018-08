Večina mladih zadovoljna s svojim življenjem

Ljubljana, 8. avgusta - Konec leta 2017 je bilo med prebivalci Slovenije 15,1 odstotka mladih med 15 in 29 letom. Večina jih je bila na splošno zadovoljna s svojim življenjem. Od tistih v delovnem razmerju jih je bilo 48,6 odstotka zaposlenih za nedoločen in 27,1 odstotka za določen čas. Ob odselitvi od staršev so bili stari povprečno 28,2 leta, ugotavljajo na Sursu.