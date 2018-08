Newyorške borze končale v zelenem

New York, 7. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Kot poročajo tuje agencije, je k temu prispevala predvsem podpora evropskih in azijskih vlagateljev, visoko pa je tudi zadovoljstvo nad četrtletnimi poročili, ki jih v teh dneh objavljajo podjetja. Zvišala se je tudi cena zlata.