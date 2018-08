Mrakova in Macarolova na 11. mestu, neuradno že z normo za OI

Arhus, 7. avgusta - Po ponedeljku, ko je brezvetrje preprečilo nastope jadralcem na svetovnem prvenstvu za olimpijske razrede v danskem Aarhusu, so danes v razredu 470 nadaljevali zadnje plove pred odločilno regato za medalje. Po sedmih urah na vodi so odjadrali en plov, Tina Mrak in Veronika Macarol sta ga končali na 14. mestu in se s tem prebili na skupno 11.