Podpisi pod Šarčevo mandatarsko kandidaturo se nabirajo, dogovori z Levico še v teku

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 7. avgusta - Peterica strank pod okriljem LMŠ namerava v sredo vložiti kandidaturo predsednika LMŠ Marjana Šarca za mandatarja. Podporo so potrdili tudi v organih strank SD in SMC, ki so Šarcu prispevali podpise podpore. Levica, ki bi podprla manjšinsko vlado, opozarja, da se s peterico še ni uskladila v ključnih točkah protokola o sodelovanju s Šarčevo vlado.