Izvršni odbor LMŠ soglasno potrdil sporazum o partnerstvu in Šarčevo kandidaturo za mandatarja

Kamnik, 7. avgusta - Izvršni odbor stranke LMŠ je danes soglasno potrdil usklajeno besedilo vsebinskega dela sporazuma o partnerstvu in vložitev kandidature predsednika stranke Marjana Šarca za mandatarja, so sporočili iz LMŠ. Kot so dodali, je po oceni Šarca dokument vsebinsko ustrezen, socialno naravnan in primeren za sprejem.