Židan: Predsedstvo SD podprlo partnerski sporazum, poslan bo še v presojo članstvu

Ljubljana, 7. avgusta - Predsedstvo SD je podprlo partnersko pogodbo, usklajeno z LMŠ, SMC, SAB, DeSUS in Levico, o njej in o koaliciji se bodo zdaj izrekali še na rednih zborih članstva v naslednjih dneh, je napovedal prvak SD Dejan Židan. To, kdaj bo izvoljen za predsednika DZ, je zanj manj pomembno, "najbolj nujno je, da pridemo do mandatarja in do kvalitetne vlade".