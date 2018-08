Ilirska Bistrica, 7. avgusta - V Globovniku pri Ilirski Bistrici je ob nekaj po 14. uri zgodila delovna nesreča. Traktor se je med delom obrnil in pod sabo pokopal voznika, ki je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz centra za obveščanje pri Uprave RS za zaščito in reševanje.