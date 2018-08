KPK kritična do nekdanjih poslancev SNS, Jelinčič zagotavlja zakonitost ravnanja

Ljubljana, 7. avgusta - V KPK so kritični do ravnanja nekdanjih poslancev SNS in predsednika stranke Zmaga Jelinčiča, ki da so med letoma 2008 in 2011 naročili 113 knjig, ki jih po koncu mandata niso vrnili v knjižnico DZ. Tovrstno ravnanje KPK ocenjuje za neintegritetno. Jelinčič vztraja, da so knjige kupili v skladu z zakonom in z namenom izobraževanja.