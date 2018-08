Ljubljančanke začele z visokim porazom

Ljubljana, 7. avgusta - Slovenske prvakinje, nogometašice ŽNK Olimpije, so s porazom začele domači kvalifikacijski turnir lige prvakinj. V uvodni tekmi so v Ljubljani klonile proti prvim favoritinjam, ekipi Minska, z 0:6 (0:3). Na kvalifikacijskem turnirju skupine 2 nastopata še slovaška in ciprska ekipa, Slovan Bratislava in Somatio Barcelona.