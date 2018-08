Tonin bo držal obljubo, a pred odstopom DZ potrebuje podpredsednika

Ljubljana, 7. avgusta - Predsednik DZ Matej Tonin ne bo požrl besede, ki jo je dal ob izvolitvi na to funkcijo, in bo z nje odstopil, so za STA zatrdili v NSi po ponedeljkovem dogovoru petorčka pod okriljem LMŠ, da bo na to mesto predlagal prvaka SD Dejana Židana. Je pa treba pred Toninovim odstopom izvoliti podpredsednika, ki bo namesto njega vodil sejo, navajajo v DZ.