Zaradi policijske operacije evakuirali del frankfurtskega letališča

Frankfurt, 7. avgusta - Del frankfurtskega letališča so danes zaradi policijske operacije evakuirali, za nekaj ur pa so tudi prekinili vkrcavanje na letala, je sporočila nemška zvezna policija. Razlog za evakuacijo je bil nepooblaščen vstop najmanj ene osebe v varovano območje. Terminal so znova odprli okoli 14.30.