V knjigarnah Mladinske knjige poleti najbolj prodajan Šalehar

Ljubljana, 7. avgusta - V knjigarnah Mladinske knjige so od začetka julija doslej najbolje prodajane knjige Duh česa Mihe Šaleharja, Pogodba Mojce Širok in Moški, ki ni poklical Rosie Walsh. Prvi trojici sledita s kresnikom nagrajeni roman Draga Jančarja In ljubezen tudi ter 12 pravil za življenje Jordana Patersona.